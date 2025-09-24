FED’in faiz indirimi kararı ve Jerome Powell’ın bugünkü konuşması piyasaların yönünü şekillendirecek. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları “sabırlı olun” diyerek uyardı.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) Eylül 2025’te federal fon oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4.00 – yüzde 4.25 aralığına çekmesi, altın fiyatlarında yeni rekorları beraberinde getirdi. Ons altın salı günü 3 bin 750 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Powell’den Açıklama Bekleniyor

FED Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı konuşma, altının yönü açısından kritik. Yeni FED Guvernörü Stephen Miran’ın “faizler çok yüksek, işgücü riske giriyor” açıklaması da piyasaları hareketlendirdi.

Cuma günü açıklanacak PCE fiyat endeksi de yatırımcıların radarında.

“Kar Satışlarını bekleyin”

İslam Memiş yaptığı açıklamalarda, "Her ne kadar gram altında bu hafta yeni bir rekor görsekte altın pahalı ve Altının yükselişini gören yatırımcısının keşke alsaydım düşüncelerine gerek yok. Biraz sabredin. Kar satışlarını bekleyin. Altın tarafından bu hafta altın almak için uygun bir hafta değil. Şahsen tercih etmezdim. Biraz beklemeyi tercih ederdim" ifadelerini kullandı.

Memiş, 2026 yılında yeni rekorların geleceğini ifade ederek "Yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu hafta panik yapmama zamanı. Ama şimdi elimde benim altınım var. Araba alacağım, ev alacağım fırsat kolluyordum altını satmak için diyenler için iyi bir hafta mı sorunun cevabı bende evet" şeklide konuştu.

İşte Güncel Fiyatlar:

Gram Altın

Alış: 4 bin 998,47

Satış: 4 bin 999,06

Çeyrek Altın

Alış: 8 bin 314,00

Satış: 8 bin 382,00

Tam Altın

Alış: 32 bin 460,93

Satış: 33 bin 091,13

Yarım Altın

Alış: 16 bin 628,00

Satış: 16 bin 775,00

Cumhuriyet Altını

Alış: 33 bin 153,00

Satış: 33 bin 421,00