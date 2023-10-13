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Altın piyasasında son günlerde yaşanan gelişmeler, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın etkisi altında, altının ons fiyatının son 7 ayın en büyük haftalık yükselişine hazırlandığını gösteriyor. Jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri, yatırımcıları altına yönlendirirken, altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASININ ETKİSİ ALTINDA YÜKSELİYOR

Altın fiyatları, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların uzun süreceğine dair beklentiler ve jeopolitik tansiyonun yarattığı risklerle birlikte, son 7 ayın en büyük haftalık yükselişine hazırlanıyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin güçlenmesi, doları güçlendirdi. Ancak, jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarını destekledi.

ENFLASYON VERİSİ VE ALTININ DEĞİŞEN DEĞERİ

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından ABD tahvil faizlerinde yeniden yükseliş görüldü ve ons altının son dönemdeki kazançlarının bir kısmını geri aldı. Ancak, İsrail-Filistin çatışmasının daha büyük bir çatışmaya yol açabileceği endişesi, güvenli liman varlıklarından olan altına olan talebi yeniden artırdı. Altının ons fiyatı, yüzde 0,7'lik bir artışla 1882 dolar seviyesine yükseldi.

FED VE JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 90 ihtimalle sabit tutacağı öngörüsü devam ederken, İsrail-Filistin çatışmasının gelişmeleri yakından takip ediliyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altının spot piyasadaki ons fiyatı, son güncellemeye göre yüzde 1 artışla 1888 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 artışla 1902 dolara yükseldi. Altının gram fiyatı ise yeni güne yükselişle başladı ve saat 15.00 itibarıyla yüzde 1,3 artışla 1710 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 816 lira ve Cumhuriyet altını 11,853 liradan satılıyor.