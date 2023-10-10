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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ülkemizin enerji bağımsızlığını sürdürmek ve güçlendirmek amacıyla arama ve üretim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, TPAO, toplam 68 lisans mezunu personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve detaylar:

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular, KPSS ilgili puan türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurular kabul edilecektir.

Başvurular, 09 Ekim 2023 ile 13 Ekim 2023 tarihleri arasında, 5 gün boyunca Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Alımı Yapılacak Personel Pozisyonları:

Uzman Yardımcısı

Avukat

Yazılım Mühendisi

Kimya Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Çevre Mühendisi

Endüstri Mühendisi

Elektrik-Elektronik Mühendisi

TPAO, enerji sektöründe uzman ve nitelikli personel alarak enerji üretimine katkıda bulunmak isteyen adayları bekliyor. Enerji sektörüne ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler için bu fırsatı kaçırmayın. Başvurularınızı belirtilen tarihler arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilirsiniz.