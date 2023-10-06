Avrupa'yı ücretsiz gezmek isteyen 36 bin gencin hayali gerçek oluyor. Avrupa Birliği, Türkiye dahil birçok ülkede yaşayan gençlere ücretsiz tren bileti verme kampanyası başlattı. Bu heyecan verici fırsattan yararlanmak için sadece 2005 doğumlu olmanız ve bazı soruları cevaplamanız yeterli. İşte tüm detaylar:

Avrupa Birliği, "DiscoverEU" programı kapsamında Türkiye dahil birçok ülkeden toplam 36 bin gence ücretsiz seyahat biletleri sunuyor. Başvurular, 5 Ekim'de başladı ve son başvuru tarihi 18 Ekim olarak belirlendi. Ücretsiz bilet şartları ise oldukça basit: 2005 doğumlu olmanız ve Avrupa Gençlik Portalı'ndaki soruları yanıtlamanız gerekiyor. Başvurularınızı yapmak için https://youth.europa.eu/discovereu_en adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÜCRETSİZ BİLET ŞARTI NE?

Bu harika fırsattan yararlanmak isteyen gençler sadece AB ülkeleri değil, aynı zamanda Erasmus+ programına dahil olan İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den gençler de ücretsiz tren biletlerini kazanabilirler.

BİLETLER BU TARİHLER ARASINDA KULLANILACAK

Ücretsiz seyahat biletleri 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında en fazla 30 gün boyunca kullanılabilir. Ayrıca, 36 bin bilet sahibi gençler, toplu taşıma, kültürel mekanlar, konaklama, gıda, spor gibi birçok alanda indirim fırsatlarından da faydalanabilecekler. Biletler, bazı Avrupa bölgelerinde adalara veya tren hizmeti olmayan noktalara seyahat etmek için de kullanılabilir.

Avrupa'yı keşfetme hayali kuran gençler için bu fırsatı kaçırmayın. "DiscoverEU" programı ile ücretsiz seyahat ederek unutulmaz deneyimler yaşayabilirsiniz. Başvurularınızı hemen yapın ve Avrupa'yı keşfetme macerasına ilk adımı atın. (Haber Merkezi)