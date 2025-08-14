Dikkatleri kolayca dağılan kişiler için araç kullanmak stresli bir uğraş gibi gelebilir. Karşıdan karşıya geçen yayalardan aniden yanınızdan geçip giden motosikletlere, şerit değiştiren araçlara ve korna seslerine kadar, dikkate alınması gereken birçok şey vardır etrafta. Dikkatsiz araç kullanmak herkes için tehlikeli olsa da, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan kişiler, araç kullanırken daha fazla sorunla karşılaşabiliyor.

Gençler üzerinde yapılan araştırmalar, DEHB'li kişilerin kendi hatalarından kaynaklanan bir trafik kazasına karışma olasılığının yüzde 9 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre kazaların en büyük nedeni dikkatsiz davranışlarken, bir diğer neden de güvenli olmayan hızda araç kullanmak olduğu ortaya çıktı.

Trafik Cezası Yeme Olasılıkları Yüzde 150 Daha Fazla

Amerikan Pediatri Akademisi yayınında yer verilen araştırmaya göre, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedeniyle oluşan dikkatsizlik, dürtüsellik ve dikkat dağınıklığı, direksiyon başına geçince, ciddi kaza ve yaralanma riskini hızla artırıyor. Ehliyet alma yaşına bakılmaksızın ve özellikle ehliyetin ilk ayında, DEHB'li gençlerin trafik kazası geçirme olasılığı, DEHB'i olmayan akranlarına göre yüzde 62 daha fazla çıktı.

Ehliyet aldıktan sonraki ilk dört yıl içinde, DEHB'li sürücülerin kaza yapma olasılığı yüzde 37, alkollü araç kullanma olasılığı iki kat ve alkol, uyuşturucu veya trafik cezası alma olasılığı DEHB'i olmayan akranlarına göre yüzde 150 daha fazla tespit edildi.

Belirtiler Neler?

DEHB’li bireylerin araç kullanırken yaptığı en yaygın hataların genellikle dikkat ve dürtüsellik kaynaklı olduğunu belirtilirken bu hatalar şöyle sıralanıyor:

Sinyal vermeden şerit değiştirme veya sinyalleri karıştırma

Hız sınırını aşma

Ani ve dürtüsel manevralar

Dikkatin dağılması sonucu kırmızı ışıkta geçme

Ani frenleme

Trafikte aceleci ve sabırsız davranışlar

Telefonla konuşma ya da mesaj atma gibi dikkat dağıtıcı davranışlar