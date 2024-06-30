Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe yaşanan sorunlara karşı yeni kararlarını duyurdu. Alınan yeni kararlar, Yozgatlı ev sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Son dönemde artan spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında, ilan platformlarında yayınlanan emlak ilanlarının kontrolü önemli ölçüde sıkılaştırıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Bakanlık 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklikler yaparak ilan veren kişilerin kimlik bilgilerinin doğrulanması zorunluluğunu getirdi. Bu doğrulama süreci, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden sağlanacak ve ilan veren kişilerin taşınmazın sahibi tarafından yetkilendirilmediği sürece ilan veremeyecekleri vurgulandı.

Ayrıca, ilan platformları ile bakanlık arasında entegrasyon çalışmalarının devam ettiği ve yetki belgesi olmayan emlak işletmelerinin ilan yayınlayamayacakları belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın bu düzenlemeleriyle emlak sektöründe şeffaflığın artırılması ve sağlıklı rekabet ortamının korunması hedefleniyor. Bakanlık yetkilileri, aldıkları bu önlemlerin tüketicilerin haklarını koruyarak emlak sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışlarını kontrol altına almayı amaçladıklarını ifade etti.