Yozgatlı araç sürücüleri dikkat! Trafik lambalarının bulunmadığı yerlerdeki yaya geçitlerinde, yayaya geçiş hakkı vermeyi unutmayın. Aksi takdirde hem para cezası hem de ehliyet puan kaybıyla karşılaşacaksınız.

2024 yılı yayaya yol vermeme cezası 3 bin 136 TL’ye yükseldi. Hem para cezası, hem de ehliyet puan kaybıyla karşılaşmamak için araç sürücülerinin yaya geçitlerinde, yayalara yol verme kuralına özen göstermeleri gerekiyor.

Eğer ki sürücü yaya geçidinde yayaya yol vermediği için ceza yerse, ceza ücreti ödeme süresi içinde ödenirse 3 bin 136 TL %25'lik bir indirimle 2.352 TL'ye kadar düşebilecek.