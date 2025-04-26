İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme, özellikle hız ihlali, kırmızı ışık, şerit değiştirme ve hatalı sollama gibi zincirleme trafik ihlallerine yönelik cezaların artırılmasını öngörüyor.

Bu düzenleme ile sürücülere yönelik cezalar yalnızca tekil ihlallerle sınırlı kalmayacak; birden fazla trafik kuralını ihlal eden sürücüler için daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Yeni düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ZİNCİRLEME TRAFİK İHLALLERİ VE KAZALARLA MÜCADELE

Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir yolculuk ortamının sağlanması amacıyla yapılan bu düzenleme, özellikle sürücü kaynaklı kural ihlallerine odaklanıyor.

İçişleri Bakanlığı, hız ihlali, kırmızı ışık ihlali, şerit değiştirme hataları ve hatalı sollama gibi trafik güvenliğini tehdit eden davranışların önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bakanlık, trafik kazalarının büyük bir kısmının bu tür ihlallerden kaynaklandığını belirterek, bu sorunların çözülmesi için kapsamlı bir strateji oluşturmuş durumda.

Yeni düzenlemenin altyapısı, AK Parti yetkilileri ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı çeşitli toplantılarda ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen son toplantıda, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıya, AK Parti Grup Yönetimi ve ilgili bakanlık temsilcileri de katıldı. Yapılan görüşmelerde 2024 yılına ait trafik istatistikleri ve mevcut durum değerlendirildi. İçişleri Bakanlığı, yıl içinde meydana gelen 6.450 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının, %45 oranında hız ihlali kaynaklı olduğunu ortaya koydu. Verilere göre, 1.300 kazanın şerit ihlali, kalan kazaların ise kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama ve dönüş hatalarından kaynaklandığı belirtildi.

YENİ DÜZENLEME İLE CEZALAR BİRLEŞİK VE KATLAMALI OLACAK

Hazırlık aşamasındaki düzenlemeye göre, birden fazla trafik ihlalinde bulunan sürücülere yönelik cezalar birleşik ve artırımlı şekilde uygulanacak.

Bu düzenleme, sadece trafik ceza puanlarıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda sürücülere uygulanacak para cezaları ve ehliyetin geçici olarak iptali gibi daha ağır yaptırımlar da içeriyor.

Zincirleme ihlallere maruz kalan sürücüler, her ihlal için ayrı ayrı cezalar almak yerine, tüm ihlallerinin topluca değerlendirileceği ve katlamalı cezalarla karşılaşacağı bir sisteme dahil olacak.

ÖRNEK OLARAK, HATALI SOLLAMA VE KIRMIZI IŞIK İHLALİ BİR ARADA

Yeni düzenlemeye göre, bir sürücünün aynı anda kırmızı ışık ihlali yapması, hatalı sollama gerçekleştirmesi ve başka bir sürücünün önünü kesmesi gibi zincirleme trafik ihlalleri, katlanarak artan cezalarla sonuçlanacak.

Bu tür ihlallerin, sırayla her birini tek başına ceza ile cezalandırmaktan daha ağır yaptırımlara yol açması planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini sağlamanın yanı sıra, sürücülerin yalnızca tek bir ihlale değil, birden fazla ihlali aynı anda gerçekleştirmeleri durumunda daha sert yaptırımlarla karşılaşmalarını sağlayarak, trafik kural ihlallerini caydırıcı hale getirmeyi hedefliyor.

DAHA ÖNCEKİ DÜZENLEMELERDEN ALINAN DERSLER

Yeni düzenleme, geçmişte uygulanan çeşitli trafik cezalarından elde edilen veriler ışığında şekillendiriliyor.

Özellikle, yetkisiz çakarlı araç kullanımıyla ilgili ceza artışı sonrası, ihlali gerçekleştiren sürücü sayısında %75 oranında bir azalma yaşandığı gözlemlendi. İçişleri Bakanlığı, bu örneği dikkate alarak, yeni düzenlemenin de benzer bir etkileyiciliğe sahip olacağını ve sürücülerin daha dikkatli olacağını öngörüyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni düzenlemeyle, sürücüler yalnızca trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılmayacak, aynı zamanda kuralları ihlal ettikleri takdirde daha sert yaptırımlar ve cezalarla karşılaşacaklar.

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek adına yapılan bu yeni düzenlemenin, uzun vadede trafikte daha güvenli bir ortam yaratacağına inanıyor.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, özellikle hız ihlalleri ve zincirleme trafik hatalarına karşı daha etkin bir denetim ve caydırıcılık mekanizması kurulmuş olacak.