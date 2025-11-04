Yeni düzenlemeyle birlikte, kamera taktırmayan araçlar muayeneden geçemeyecek ve sahiplerine idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikte belirtilen sürelerin daralmasıyla, araç sahipleri için yaklaşık iki aylık bir zaman dilimi kaldı.

Zorunluluk Kapsamındaki Araçlar

19 Ağustos 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte,

M2 ve M3 sınıfı taşıtlar (ticari yolcu taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüsler),

Belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma araçları,

Taksiler ve dolmuşlar,

için araç içi kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı zorunlu hale getirildi.

Modeller İçin Son Tarihler Açıklandı

Yönetmelikte, araçların model yıllarına göre zorunluluğun yürürlük tarihleri de ayrı ayrı belirlendi:

2025 – 2023 model araçlarda: 01 Ocak 2026 itibarıyla,

2022 – 2018 model araçlarda: 01 Ocak 2027 itibarıyla,

2017 ve öncesi model araçlarda ise: 01 Ocak 2028 itibarıyla

bu sistemlerin araçta bulunması zorunlu olacak. Bu tarihlere kadar araç kamerası takmayan ticari araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek.

Uygulama Yılbaşında Başlıyor

Yılbaşından itibaren taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarında kamera sistemi zorunluluğu fiilen başlayacak. Denetimler artırılırken, eksik teçhizatla trafiğe çıkan araçlara ceza işlemi uygulanacak.

Yetkililer, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen düzenlemenin, trafik güvenliğini artıracağı ve olası adli olaylarda delil niteliği taşıyacağı görüşünde.

Kamera Sistemlerinin Fiyatı 2 Bin Liradan Başlıyor

Piyasada satılan araç içi kamera sistemleri, yaklaşık 2 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Cihazların kalitesi, kayıt süresi ve GPS gibi özelliklerine göre fiyatların artan şekilde değişiklik gösterdiği belirtiliyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, 2026 yılı itibarıyla yolcu taşımacılığında kullanılan tüm ticari araçların araç içi kamera sistemine sahip olması zorunlu hale gelecek. Sürücülerin cezai yaptırımla karşılaşmamak için bu süreler içinde gerekli donanımları taktırması gerekiyor.