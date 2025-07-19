Yapılan yeni araştırmalara göre, otomobil rengi kazalara doğrudan etki ediyor. Özellikle gri, gümüş ve siyah araçlar, trafikte düşük görünürlük nedeniyle yüksek risk taşıyor.

Araç Rengi, Kaza Riskini Artırıyor

Yeni yapılan uluslararası bir araştırma, otomobil rengi ile trafik kazası riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre gri, gümüş ve siyah gibi düşük görünürlüğe sahip renklerdeki araçlar, trafikte daha fazla kazaya karışıyor.

TÜİK Verileri Uzmanları Endişelendiriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 189 bin 237 taşıttan 72 bin 361’ini otomobiller oluşturdu. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ise trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 otomobilin yüzde 40,6’sı gri renkten oluştu. Gri araçların bu kadar yaygın tercih edilmesi, uzmanları güvenlik açısından endişelendiriyor.

Gri, Gümüş ve Siyah En Riskli Renkler Arasında

Avustralya’daki Monash Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir çalışmada, 850 bin trafik kazası verisi incelendi. Araştırmaya göre gri ve gümüş renkli araçlar, çevreyle kolayca kamufle olmaları nedeniyle trafikte fark edilmesi en zor araçlar olarak öne çıktı.

Siyah araçlar ise özellikle gece sürüşlerinde düşük görünürlük nedeniyle ciddi risk oluşturuyor. Araştırmaya göre, siyah araçların gece kaza riski yüzde 47 oranında artarken, gündüz saatlerinde bu oran yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Mavi ve Kırmızı Araçlar da Riskli

Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise mavi ve kırmızı araçların da yüksek kaza oranlarına sahip olması. Mavi araçların kaza riski yüzde 9,4 olarak tespit edilirken, kırmızı renk de agresif sürüş tarzları ile ilişkilendirilerek riskli gruba dahil edildi.

Beyaz ve Sarı Renkli Araçlar Daha Güvenli

Araştırmaya göre en güvenli renkler arasında beyaz ve sarı araçlar bulunuyor. Beyaz araçlar hem gündüz hem gece saatlerinde yüksek görünürlük sağlarken, sarı araçlar da dikkat çekici yapısıyla güvenli bir tercih olarak öne çıkıyor.

Sarı renkli araçların kaza riski yüzde 2,5 olarak belirlenirken, kahverengi araçlarda bu oran yüzde 0,4 ile en düşük seviyede yer aldı.

Davranışı Her Şeyden Önemli

Araç rengi trafik güvenliği açısından önemli bir faktör olarak değerlendirilse de, uzmanlar asıl belirleyici unsurun sürücü davranışları olduğunu vurguluyor. Hız kurallarına uymak, dikkatli araç kullanmak ve trafik işaretlerine riayet etmek, kazaların önlenmesinde en kritik etkenler arasında yer alıyor.