Uzmanlara göre, saniyede yüzlerce megabit hız sunabilen bağlantılar bile, doğru kullanılmadığında olması gereken performansa ulaşamıyor.

Teknoloji sitesi Pocket Lint’in derlediği bilgilere göre, bu düşüşün arkasında çoğu zaman altyapı sorunlarından çok kullanıcı hataları yatıyor. Evde ya da iş yerinde yaşanan bağlantı problemlerinin büyük kısmı, gözden kaçan alışkanlıklardan kaynaklanıyor.

Arka Planda Açık Bırakılan Programlar Hızı Emiyor

İlk dikkat çeken hata, indirme programları ve güncellemeleri arka planda açık bırakmak. Özellikle yüksek boyutlu dosyalar, bant genişliğini büyük ölçüde tüketerek çevrim içi oyunlarda gecikmelere ve video izlerken donmalara neden olabiliyor. Bu tür işlemleri gece saatlerine bırakmak ve gereksiz yazılımları tamamen kapatmak performans kaybını önleyebiliyor.

Güncellemeler de benzer etki yaratıyor. Windows, macOS ya da oyun platformları (Steam, Epic Games gibi) zaman zaman gigabaytlarca veri indiriyor. Bu nedenle güncelleme zamanlarını manuel olarak planlamak büyük önem taşıyor.

VPN Kullanımında Aşırıya Kaçmak Gecikme Yaratabilir

VPN servisleri, verileri uzak sunucular üzerinden yönlendirdiği için, özellikle online oyunlar ve bulut tabanlı hizmetlerde ciddi gecikmelere yol açabiliyor.

Modeminiz Nerede Duruyor?

Bir başka hata ise modemi yanlış konumlandırmak. Modemin dolap içinde, metal yüzeylerin yanında ya da duvar dibinde konumlandırılması sinyal gücünü önemli ölçüde zayıflatıyor. Modemin evin merkezi bir noktasında, açık alanda ve elektronik cihazlardan uzakta konumlandırılması sinyal kalitesini artırıyor.

Teknoloji Geride Kaldıysa Hız Beklemeyin

Son olarak, hâlâ Wi-Fi 5 (802.11ac) modem kullananlar için zaman geride kalmış olabilir. Modern evlerdeki cihaz sayısı giderek artarken, bu modemler 50-60 cihazla sınırlandığında sorunlar baş gösterebiliyor.

Modem yeni bağlantılar için eskileri kesebiliyor. Wi-Fi 6 teknolojisi bu sorunu büyük ölçüde çözüyor. Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 7 ise daha fazla kapasite sunuyor. Günlük kullanımda Wi-Fi 5’ten Wi-Fi 6’ya geçiş, hız farkını net şekilde hissettirebiliyor.

Evde hızlı ve stabil bir internet bağlantısı için bu dört yaygın hatadan kaçınmak, altyapınız ne kadar güçlü olursa olsun, performanstan en yüksek verimi almanın anahtarı olabilir.