Çevrimiçi dolandırıcılıklar giderek daha karmaşık hale gelirken, "oltalama" yöntemi basitliği ve etkinliği nedeniyle hala en popüler olanı.

Amaçları Kişisel Verilerinizi Ele Geçirmek

Genellikle e-posta, SMS veya WhatsApp üzerinden gelen bu mesajlar, tanınmış bankaların veya büyük şirketlerin logo ve formatlarını birebir taklit ederek son derece resmi ve inandırıcı görünebilir.

Amaçları Tek Sizi Kandırmak

Siber güvenlik uzmanlarına göre, dolandırıcılar insanların mantıklı düşünmesini engelleyip aceleyle hareket etmesini sağlamak için mesajlarında genellikle şu dört kelimeyi kullanır:

"Acil” kelimesini kullanarak, panik yaratarak hızlıca bir işlem yapmanız gerektiğini ima eder.

“Ödül” kelimesini kullanarak, size özel bir hediye veya fırsat sunulduğu hissi yaratır.

“Para” kelimesini kullanarak, beklenmedik bir para iadesi veya kazanç vaadiyle dikkatinizi çeker.

“Çekiliş” kelimesini kullanarak, büyük bir çekilişi kazandığınızı söyleyerek sizi heyecanlandırır.

Bu kelimeler, korku veya heyecan gibi duyguları tetikleyerek, gelen bağlantıya sorgusuzca tıklamanızı sağlamayı hedefler.

Tuzak Nasıl İşliyor?

Kurban, mesajdaki bağlantıya tıklar.

Açılan sayfa, bankanın veya ilgili şirketin web sitesinin birebir kopyası olan sahte bir sitedir.

Bu sahte sitede, kullanıcı adı, şifre ve hatta cep telefonuna gelen güvenlik kodları gibi bilgiler istenir.

Mağdur bu bilgileri girdiği anda, dolandırıcılar bu verileri ele geçirir ve gerçek banka hesabına anında erişim sağlar.

Tuzaklara Karşı Kendinizi Nasıl Korursunuz?

Bu tür dolandırıcılıklara karşı en iyi savunma, tedbirli olmaktır. İşte alabileceğiniz temel önlemler:

İki Faktörlü Korumayı (2FA) Açın: Tüm bankacılık ve sosyal medya hesaplarınızda bu ek güvenlik katmanını mutlaka etkinleştirin.

Şüpheli Bağlantılara Tıklamayın: Tanımadığınız veya beklemediğiniz bir yerden gelen bağlantılara asla tıklamayın. Gerekirse, ilgili kurumun web sitesine tarayıcınıza adresini kendiniz yazarak gidin.

URL'yi Kontrol Edin: Bağlantıya tıkladıysanız bile, adres çubuğundaki URL'nin kurumun resmi adresiyle (örneğin, bankaadi.com.tr) birebir aynı olduğundan emin olun.

Asla Bilgilerinizi Paylaşmayın: Hiçbir banka veya resmi kurum, sizden e-posta veya SMS yoluyla şifrenizi ya da kişisel bilgilerinizi istemez.

Eğer bir oltalama tuzağına düştüğünüzden şüpheleniyorsanız, hemen ilgili hesabınızın şifresini değiştirin, bankanızla iletişime geçin ve açık olan tüm oturumları kapatın.