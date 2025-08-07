Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 35 sahte e-imzanın ardından 9 sahte e-imzanın da sonraki uygulanan çalışmalarda iptal edildiğini ve güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan belirtilen açıklamada, son zamanlarda gündeme oturan sahte e-imza vakaları hakkında adli sürecin, bir üniversitenin şikayeti ve BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) teknik tespitleri sonucu başlatıldığı bildirildi.

Sahte e-imzalar İptal Edildi

Ağustos 2024 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yapılan vakalarda, BTK’nın tespit ettiği 35 sahte e-imzanın hemen iptal edildiği, süren çalışmalarda ise 9 sahte e-imzanın daha iptal edilerek sahteciliğe karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığı söylendi.

