Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, BTK nedir ve ne yapar? İşte detaylar...

KURULUŞ VE GÖREVLER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), telekomünikasyon sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuş bağımsız bir idari otoritedir. 27 Ocak 2000 tarihinde, 4502 sayılı Kanun ile kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 10 Kasım 2008'de yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeniden yapılandırılarak BTK adını almıştır.

BTK, kamu tüzel kişiliğine sahip olup, idarî ve mali özerkliği olan özel bütçeli bir kurumdur. Kurum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ve Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurul Başkanı, kurumun en üst idarî amiri olup, yönetim ve temsil yetkisi Başkana aittir.

YAPI VE ORGANİZASYON

BTK'nın hizmet birimleri, hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları ve müdürlükler olarak ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerinden oluşur. Kurum, Başkan ve İkinci Başkan dahil olmak üzere toplam 7 üyeden oluşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından yönetilir. Kurum personeli, kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir ve 657 sayılı Kanuna tabidir.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

BTK, ülke genelinde 7 bölge müdürlüğü ile hizmet vermektedir. Hizmet gerekleri doğrultusunda, toplam sayısı onu geçmemek üzere, ek bölge müdürlükleri kurulabilir.

TARİHÇE

BTK, Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyen ve denetleyen ilk sektörel düzenleyici kurum olarak önemli bir role sahiptir. 5 Nisan 1983 tarihli, 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 27 Ocak 2000'de Telekomünikasyon Kurumu olarak kurulmuş, 10 Kasım 2008'de ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu adını almıştır.

BTK, Türkiye'de telekomünikasyon ve iletişim alanında düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarını başarıyla yerine getirmekte ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, ülkenin bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.