BRICS, dünya genelinde büyük gelişmekte olan ekonomilerin oluşturduğu bir gruptur. Bu grup, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden oluşmaktadır. Son yıllarda üye sayısı artmış ve BRICS, küresel ekonomi ve uluslararası meselelerde önemli bir güç haline gelmiştir.

BRICS ismi, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden türetilmiştir. Grup, ekonomik işbirliği, kalkınma ve küresel etkilerini artırmak amacıyla bir araya gelmiştir. BRICS, dünya yüz ölçümünün yaklaşık üçte birini kapsamaktadır ve 2050 yılına kadar küresel ekonomide daha da önemli bir rol üstleneceği öngörülmektedir.

BRICS ülkeleri, 2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin katılımıyla bugünkü halini almıştır. Bu tarihten önce grup, sadece Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan "BRIC" olarak biliniyordu. Güney Afrika’nın katılımıyla birlikte adını "BRICS" olarak değiştirmiştir.

BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerde önemli bir nüfuz gücüne sahiptir ve hepsi G20 üyesidir. Bu ülkeler, 2009 yılından bu yana her yıl düzenlenen zirvelerde bir araya gelerek işbirliklerini pekiştirmektedir. Son zirve 2017 yılında Çin’in Xiamen kentinde yapılmış, bir sonraki zirve ise 2018’de Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenmiştir.

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun %41’ini temsil etmekte ve 2018 yılı itibarıyla toplamda 18 trilyon dolar GSYİH’ye sahiptir. Bu, dünya ekonomisinin yaklaşık %23.2’sine denk gelmektedir. Hızla büyüyen ekonomilere sahip olan bu ülkeler, uluslararası arenada övgülerin yanı sıra eleştirilerle de karşı karşıya kalmıştır.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS grubuna katılma konusundaki ilgisini memnuniyetle karşıladığını ve bu konunun birliğin zirvesinde ele alınacağını belirtmiştir.