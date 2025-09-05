Finansal piyasalarda en çok kullanılan ham petrol türleri, Brent Petrol, WTI (Western Texas Intermediate) ve Umman olup, Brent petrol ICE, WTI petrolü NYMEX, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir.

Ham petrol; sanayi, ulaşım, otomobil, kozmetik, enerji, kimya, ilaç sektörleri dahil olmak üzere neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Ham petrol çıkarıldıktan sonra rafine edilir ve tüketicilere satılmak üzere benzin, gaz yağı ve asfalt gibi çeşitli biçimlerde işlenir.

Brent Petrol Nedir?

Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, WTI Orta Amerika’dan ve Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

En Çok Kullanılan Petrol Türleri?

Petrol çeşitliliği olarak günümüzde 150’nin üzerinde petrol türü olmasına karşın finans piyasalarında en çok Umman, WTI ve Brent Petrol kullanılır.

Orta Doğu ülkelerinde çıkartılan yoğun kıvamlı, ağır ve yüksek sülfürlü petrollerin geneli Umman petrol olarak anılmaktadır. Tatlı ve tuzlu petrol ayrımında tuzlu petrol grubunda yer alır. Dubai Mercantile Exchange (DME) borsasında işlem görmektedir.

Amerika’nın Batı Teksas Eyaleti’nde çıkarılan petrol türü Western Texas petrolü Umman petrolüne göre daha hafiftir dolayısıyla tatlı petrol grubundadır. Western Texas petrolünün çıkarım maliyeti Brent petrole göre daha fazladır. Diğer taraftan dizel ve benzin olarak talebi yüksektir ve Amerika’nın petrol ihracatının 40%’ını karşılamaktadır. Finansal enstrüman olarak Western Texas petrolü, New York Ticaret Borsası’nda (NYMEX) ve Chicago Ticaret Borsası’nda (CME) işlem görmektedir.

Brent Petrol Hangi Ülkenin

Brent Petrol, Kuzey Denizi’ndeki petrol sahalarından elde edilir. Esasen Kuzey Denizi’nde 1971’de keşfedilen ve İskoçya kıyılarında bulunan Broom, Rannoch, Etive, Ness ve Tarbert isimli beş jeolojik oluşumun kısaltmasıdır. Londra Brent veya Brent Blend olarak da bilinir.

Özellik olarak ise ham petrolün bir karışımı olmakla birlikte daha hafif yani aşırı yoğun değil ve daha tatlı yani kükürt içeriği düşüktür. Bu nedenle de bir petrol standardı olarak kullanılır.