Yerköy’de güvenlik ve huzuru sağlamak amacıyla yapılan yoğun denetimlerde 327 şahıs kontrol edildi ve 121 bin lira cezai işlem uygulandı.

Yerköy’de 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.00-23.30 arasında gerçekleştirilen BOZOK-3 HUZUR operasyonu ve 15 Ağustos 1984 PKK’nın kanlı eyleminin yıl dönümü denetiminde, ilçe genelinde 5 ekip ve 17 personel görev aldı.

BOZOK-3 HUZUR operasyonunda ilçe genelinde 5 ekip ve 17 personelden oluşan güvenlik güçleri, çeşitli alanlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında, 9 kafe ve kıraathane, 3 park ve bahçe, 7 kıraathane, 1 tren garı ve 2 otogar kontrol edildi.

Toplamda 190 araç sorgulandı ve 327 şahıs üzerinde güvenlik kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde, abartı egzozlu motosiklet ve araçlara yönelik uygulamalara özellikle dikkat edilerek, 11 araç sürücüsüne toplamda 121 bin 670 lira cezai işlem uygulandı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden, abartı egzozlu araçlara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, yapılan bu denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı belirtilirken güvenlik güçleri, ilçe genelinde huzurun ve düzenin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.