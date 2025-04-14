87’ncisi düzenlenen “Çay Bahane Sohbetleri” projesinin konuğu Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Temel oldu.

“Plastik Hayatlar ve Kanser” başlığı altında öz bilgiler paylaşan Prof. Dr. Hamdi Temel, katılımcıların soruları ışığında öneri ve görüşlerini de aktardı. Mikroplastiklerin çevrede pek çok alanda bulunduğun değişik örneklerle anlatan Temel, plastik kullanımının insan sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsetti ve özellikle kanserle olan bağlantılarına dair bilgiler aktardı.

Dijital ortamlarda da yayınlanarak halkın faydalanmasına fırsat verilen sohbet programında akademisyenlerin yanı sıra Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’da katıldı ve verdiği bilgiler için Prof. Dr. Temel’e teşekkür etti.