Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 27 Temmuz Pazar günü gerçekleşen kongresinde başkan seçilen İş İnsanı Bahadır Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kazım Arslan’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Alparslan Akyüz, Rifat Tarikci, Sinan Çelik, Ahmet Akgün, Mümin Delibaşı ve Şenol Ayaroğlu’nu Başkan Arslan makamında ağırladı.

Yılmaz ve ekibine hayırlı olması temennisinde bulunan Arslan, başarılar diledi.

“GENÇ BİR KADRO KURDUK”

Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Arslan’a teşekkür eden Bozokspor Başkanı Yılmaz, “Sayın Belediye Başkanımız Kazım Arslan Beyi ziyaret ettik. Çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik” dedi.

Yılmaz, “Genç bir kadro kurduk. Yozgat’ın iş insanlarından oluşan bir yönetim. İnşallah ilimizin bütün siyasi görüşlerden ayırarak zıtlaşmadan birleştiren güç olur Yozgat Bozoksporumuz. İnşallah başarılı oluruz. Ben bu sene çıtayı yüksek tutmuyorum şuan ki amacımız takımı üçüncü ligde tutmak. Üçüncü ligde tutmayla beraber takıma kalıcı gelirler elde etmek. Tesislerini güzelleştirmek istiyoruz. Tesislerimizi kontrol edeceğiz. Bizim tek bir isteğimiz var hiç kimse bir taraf olmadan Yozgat Bozokspor üzerinden birleşmesi. Ancak biz böyle başarılı olabiliriz inşallah da yardımlarla bizlerin emeğiyle takımımızı bir yere getirebiliriz. Sayın Belediye Başkanımız Kazım Arslan’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.