Sinan Yücer Bozokspor’da

Nesine 3. Lig’de mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor’da teknik direktör Hakan Hamza’nın istifasının ardından yeni isim belli oldu. Bozokspor yönetimi, takımın başına Yozgatlı teknik adam Sinan Yücer’i getirdi.

Sinan Yücer, geçtiğimiz sezon Beykoz A.Ş. ile başarılı bir performans sergiledi. Daha önce TFF 2. Lig’de de görev yapan deneyimli teknik adam Bozokspor’da yeni bir çıkışın peşinde.

İlk Antrenmanına Bugün Çıktı

Sinan Yücer, Bozokspor’daki görevine hızlı başladı. Yardımcı antrenörleri ve kaleci antrenörüyle birlikte bugün takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda neşeli görüntüler sergilendi. Antrenman yüksek tempoda geçti. Pazar günü Pazarspor’la karşılaşacak olan Bozokspor’da moraller yüksek hazırlıklar tam gaz devam ediyor.