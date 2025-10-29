TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Yozgat Bozokspor’un teknik direktörü Sinan Yücer, TFF 3. Lig sayfası tarafından yapılan haftalık değerlendirmede “Haftanın Teknik Direktörü” seçildi.

Bozokspor, ligin 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Pazarspor’u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Kırmızı-siyahlı ekip, maç boyunca sergilediği etkili oyun ve taktik disipliniyle dikkat çekti.

TFF 3. Lig sayfasının yaptığı analizlerde, Sinan Yücer’in kadro tercihleri, oyun planı ve takımın sahadaki mücadele gücü ön plana çıkarılarak, haftanın en başarılı teknik direktörü olarak belirlendi.

Yozgat Bozokspor, bu galibiyetle birlikte puanını yükselterek ligde üst sıralara tırmanışını sürdürdü.