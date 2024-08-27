Bozokspor’un Maç Saatleri Açıklandı

Yozgat Belediyesi Bozokspor’un sezonun ilk devresinde oynayacağı maçların saatleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Ligde mücadele edecek Bozokspor, açıklanan saatlere göre 13 Ekimde ilk kez gece maçı oynayacak. Karabük’te oynanacak maçın TFF resmi kanalında yayınlanması bekleniyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bozokspor'un sezonun ilk devresinde oynayacağı maçların saatleri açıklandı. Bozokspor 13 Ekimde ilk kez gece maçına çıkacak. Maç Karabük’te oynanacak. Gece maçı olduğu için muhtemelen TFF resmi kanalı maçı yayınlayacak” denildi.