Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Yozgat Bozokspor, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, kaleci Eren Karataş’ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonun 6. transferi olarak Eren Karataş ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, “Yozgat Bozokspor'a hoş geldin Eren Karataş! Kalemizi artık emin ellere teslim ediyoruz. Eren’e formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni transfer Eren Karataş takımla birlikte antrenmanlara başladığı öğrenildi.