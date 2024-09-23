52 Orduspor, Yozgat Bozokspor maçı öncesinde hakem hatalarına yönelik sitemde bulunmuştu. Pazar günü oynanan maçta Yozgat Bozokspor’un yediği golde yine hakem yanlış karar verdi.

GOL %100 OFSAYT

Yozgat Bozokspor’un bu hafta kendi sahasında konuk ettiği 52 Orduspor maçında, 52 Orduspor 58. dakikada Yusuf Atasoy’un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ancak gol incelendiğinde Yusuf Atasoy’un golünün %100 ofsayt olduğu görülüyor.

Sağ kanattan yapılan ortada Emre Gemici’nin kafa vuruşunda top kafadan çıktığı anda Yusuf Atasoy’un, Bozokspor oyuncusunun en az 2 metre önde olduğu görülüyor.

YAN HAKEM POZİSYONUN GERİSİNDE KALDI

Yozgat Bozokspor’un yediği golde maçın yardımcı hakeminin pozisyon hatası Bozokspor’u 3 puandan etti. Pozisyon incelendiğinde yardımcı hakemin pozisyonun gerisinde kaldığı ve pozisyonu göremediği görüldü. Yardımcı hakem pozisyon anında topun en az 3-4 metre gerisinde kaldı.

ALANYA MAÇINDA DA NET HATA

Yozgat Bozokspor ilk hafta evinde oynadığı karşılaşmada da hakem hatasına maruz kalmıştı. Maçın 25. dakikasında Gökhan Erdöl'ün pasında Alihan kalecinin üstünden aşırtarak golü attı ancak ağlara giden gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Ardından pozisyon incelendiğinde Alihan’ın ofsaytla alakası olmadığı, en az 5-6 metre geride olduğu tespit edildi. Böylece Bozokspor hakem hatası yüzünden burada da 2 puan bırakmış oldu.

HAKEM HATALARI 4 PUAN KAYBETTİRDİ

Nesine 3. Lig 3. grupta yer alan Yozgat Bozokspor şu anda ligde 2 puanla 12. sırada yer alıyor. Geride bırakılan 3 haftada Bozokspor 4 puanı hakemlere verdi. İlk hafta Alanya maçında Alihan’ın ofsayt olmayan golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu hafta da Bozokspor’un yediği gol ofsayt olmasına rağmen geçerli sayıldı. Bu 2 gol olmasaydı belki de Bozokspor hanesine 4 puan daha yazacaktı ve ligin zirvesinde bulunan 4 takımla birlikte liderliği paylaşacaktı.

Ayrıca Bozokspor’un iki hafta üst üste kendi sahasında hakemler tarafından aleyhine kararlar verilmesi de tartışma konusu.