Bozokspor’dan Yardım Kampanyası

Bozokspor yönetiminden yapılan açıklamada, “Bozok Spor'un kalbinde yanan tutku, seninle daha da güçleniyor. ‘Birlikte Yazacağız Tarihimizi’ sözünü verdik” denildi.

Açıklamanın devamında: “Bu sözü tutmak için senin desteğine ihtiyacımız var. Her bir bağış, bu büyük ailenin bir parçası olmanın gururunu yaşamak demek. Gel, birlikte tarihimize altın harflerle yazılacak bir başarıya imza atalım.”

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