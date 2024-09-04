Alanya Kestelspor maçı hazırlıklarına başlayan Yozgat Bozokspor, ilk maç öncesinde taraftarına çağrıda bulundu. Teknik direktör ve futbolcular ilk maçta taraftarın stadyumu doldurmasını istedi.

“ÇOK GÜZEL BİR KADRO OLUŞTURDUK”

Bozokspor Teknik Direktörü İlhan Özbay, sezonun ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Özbay, “Hem Türk futbolu için hem de Yozgat’ımız için verimli bir sezon geçer. Hataların az olduğu, sakatlıkların az olduğu. Mutlaka herkes bir hedef doğrultusunda ilerliyor. Bu süreçte futbolun fair play içinde olduğu bir sezon diliyorum. 3 Ağustos’ta hazırlıklara başladık. Bugün itibariyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa süre içinde Allah’ın izniyle çok güzel bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bunu zaten yaptığımız hazırlık maçlarında gördük. Biz futbolcularımızla görüştüğümüzde demek ki belli bir potansiyelimiz var ve gün geçtikçe üzerine koyarak ilerliyorlar. Allah izin verirse ligin ilk haftası kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde spor takımı olarak ilk defa 3. Ligde yer alacağız. Bunun heyecanı var herkeste. Hem biz de, hem oyuncularımızda, hem teknik heyette, hem taraftarlarımızda” dedi.

“BÜTÜN YOZGAT HALKINI BEKLİYORUZ”

Taraftarın Pazar günü 90 dakika boyunca takımı desteklemelerini istediklerini vurgulayan Özbay, “Biliyorsunuz maçlarımızı Sorgun’da oynayacağız. Bütün Yozgat halkını Pazar günü saat 16.00’da bekliyoruz. Gerçekten onlar bizim için itici bir güç olacaklar. İlk maçlar çok önemlidir. Lige nasıl başlarsan o şekilde ilerlersin diye bir tabir vardır. Yıllarca futbolculuğumda da yaşadım ben. Allah izin verirse biz lige çok iyi başlayacağız ve öyle de devam edeceğimizi düşünüyorum. Ama burada da en büyük etken futbolcular, teknik heyet olduğu kadar da taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Şartlar ne olursa olsun Pazar günü 90 dakika boyunca bizi desteklemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÇEKİŞMELİ BİR LİG OLACAK”

Özbay, “Transfer yapmak için transfer yapmıyoruz, yapabileceksek de en doğru oyuncuyu almak istiyoruz. Eğer alamazsak da ayın 14’ünde transfer sezonu bitiyor. Doğru oyuncuyu bulduğumuz takdirde transfer yapmayı düşünüyoruz. Bütün gruplar iyi takımlar kurmaya başladı. Biliyorsunuz rakibimiz Alanya Kestelspor ve son maçlarını izledik. Koşan mücadele eden bir rakibe karşı oynayacağız. Lig gerçekten çok çekişmeli bir lig olacak. Belki bir puanla kümede kalacağız, belki bir puanla play of oynayacağız, belki bir puanla da şampiyon olacağız. O yüzden Yozgat halkımız bilsin ki bizim alacağımız her puanın önemi var” şeklinde konuştu.