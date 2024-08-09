İlhan Özbay’ı takımın başına getiren Yozgat Bozokspor, teknik heyette görev yapacak olan yardımcı antrenörlerle anlaştı. Bozokspor yönetimi teknik heyetin ardından futbolcu transferlerini art ardına gerçekleştirdi.

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer8

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, yönetimi takımın teknik heyetini oluşturduktan sonra futbolcu transferlerine de hız verdiklerini söyledi.

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer9

Yönetim tarafından yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanan ve takıma transfer edilerek sözleşmeleri imzalayan futbolcular şu şekilde:

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer5

Bağlar Belediyespordan Metin Esmer -Stoper

Siirtspor'dan Murat Kayalı – Orta saha

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer3

Tokat Belediye Plevnespor'dan Artun Kürkçü – Defans

Elazığspor'dan Eren Çinkılıç – sağbek

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer6

Kırklarelispor'dan Ümit Can Tokcu  - Orta saha

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer

Çengelköyspor'dan Sedat Yahşi – Sağbek

Turgutluspor'dan Halil Can Doğan

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer7

Beşiktaş alt yapıdan  Baran Kalkavan  -sağ bek

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer1

Elazığspordan Fatih Çıplak- sol bek

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer2

Kurtlar Vadi kehaneti gerçek oldu! Kurtlar Vadi kehaneti gerçek oldu!

Gökhan Erdöl – forvet

Bozokspor’dan Peş Peşe Transfer4

Muhabir: Hakan Demirbaş