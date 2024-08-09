İlhan Özbay’ı takımın başına getiren Yozgat Bozokspor, teknik heyette görev yapacak olan yardımcı antrenörlerle anlaştı. Bozokspor yönetimi teknik heyetin ardından futbolcu transferlerini art ardına gerçekleştirdi.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, yönetimi takımın teknik heyetini oluşturduktan sonra futbolcu transferlerine de hız verdiklerini söyledi.
Yönetim tarafından yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanan ve takıma transfer edilerek sözleşmeleri imzalayan futbolcular şu şekilde:
Bağlar Belediyespordan Metin Esmer -Stoper
Siirtspor'dan Murat Kayalı – Orta saha
Tokat Belediye Plevnespor'dan Artun Kürkçü – Defans
Elazığspor'dan Eren Çinkılıç – sağbek
Kırklarelispor'dan Ümit Can Tokcu - Orta saha
Çengelköyspor'dan Sedat Yahşi – Sağbek
Turgutluspor'dan Halil Can Doğan
Beşiktaş alt yapıdan Baran Kalkavan -sağ bek
Elazığspordan Fatih Çıplak- sol bek
Gökhan Erdöl – forvet