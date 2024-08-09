İlhan Özbay’ı takımın başına getiren Yozgat Bozokspor, teknik heyette görev yapacak olan yardımcı antrenörlerle anlaştı. Bozokspor yönetimi teknik heyetin ardından futbolcu transferlerini art ardına gerçekleştirdi.

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, yönetimi takımın teknik heyetini oluşturduktan sonra futbolcu transferlerine de hız verdiklerini söyledi.

Yönetim tarafından yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanan ve takıma transfer edilerek sözleşmeleri imzalayan futbolcular şu şekilde:

Bağlar Belediyespordan Metin Esmer -Stoper

Siirtspor'dan Murat Kayalı – Orta saha

Tokat Belediye Plevnespor'dan Artun Kürkçü – Defans

Elazığspor'dan Eren Çinkılıç – sağbek

Kırklarelispor'dan Ümit Can Tokcu - Orta saha

Çengelköyspor'dan Sedat Yahşi – Sağbek

Turgutluspor'dan Halil Can Doğan

Beşiktaş alt yapıdan Baran Kalkavan -sağ bek

Elazığspordan Fatih Çıplak- sol bek

Gökhan Erdöl – forvet