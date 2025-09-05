Kulüp yönetimi, Galatasaray altyapısından yetişen 2006 doğumlu kaleci Ozan Gündüz ile 3 yıllık, Kayserispor’dan 2006 doğumlu Korkmazcan Dernek ile 5 yıllık, İstanbulspor’dan 2005 doğumlu Beraa Kara ile 5 yıllık ve Konyaspor’dan 2007 doğumlu Abdullah Kaygısız ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bozokspor (2)

Bozokspor yönetimi, genç oyunculara yapılan yatırımla geleceğin takımını inşa etmeye devam ettiklerini belirterek, kulübün uzun vadeli başarısının bu adımlarla güçlendirileceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi