Yozgat Bozokspor Kulübü, Fatsaspor Yönetimi ve Teknik Heyeti’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımına yanıt verdi.

Kulüp açıklamasında, Fatsaspor teknik direktörünün sahadaki performans eksikliklerini görmezden gelerek hakem kararları üzerinden mağdur rolüne büründüğü ifade edildi.

Bozokspor’dan yapılan açıklamada, “Fatsaspor teknik direktörünün, sahada hiçbir varlık gösteremeyen, penaltılar dışında kaleye şutu olmayan ve sürekli sakatlık bahanesiyle vakit geçirme anlayışına sahip takımının durumunu görmezden geldiğini üzülerek gözlemliyoruz. Hakemin lehlerine verdiği pozisyonları yok sayarak mağdur rolüne bürünmelerini, maçı izleyen spor severlerin takdirine bırakıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, verilen haksız penaltılara, hatalı kart kararlarına ve görmezden gelinen pozisyonlara rağmen Bozokspor’un sahada dimdik durduğu vurgulanarak, “Emeğimizin, alın terimizin önüne kimse geçemez. Sahada adaletin sağlanması için gerekli her adımı atacağız. Bu mücadele sadece 90 dakika değil, adalet sağlanana kadar sürecek!” ifadelerine yer verildi.