Bozokspor Kulübü Başkanı Bahadır Yılmaz beraberinde Bozokspor yönetim kurulu üyeleri Akyüzler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İleri Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz, Bozok Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şenol Ayaroğlu ve iş insanı Rifat Tarikcı ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ü ziyaret etti. Başkan Yılmaz Milletvekili Akgül’e Bozokspor forması hediye etti.

Milletvekili Abdulkadir Akgül, Yozgat’ı 3. ligde temsil eden Yozgat Bozokspor'un her zaman yanında ve destek olacağını söyledi.

Görüşmede, takımın yaşadığı zorlukların ve karşılaştığı engellerin farkında olduğunu belirten Akgül, bu sıkıntıların çözüme kavuşturulması için gereken adımların atılacağını müjdeledi.

Akgül, özellikle altyapı, tesisleşme ve finansal konularda destek sağlayacağını ve bu süreçte Bozokspor’un yanında olacağını vurguladı.

Şehrin gençleri ve spor camiası için Bozokspor’un önemini bildiğini söyleyen Akgül, bu değeri korumak ve daha ileriye taşımak adına elinden gelen her türlü desteği vereceğini dile getirdi.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, “Yozgat Bozokspor başkanı Bahadır Yılmaz ve yönetim kurulu olarak AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'ü ziyarette bulunduk. Görüşmede şehrimizi 3. ligde temsil eden Bozokspor'un her zaman yanında ve destek olacağını bildirdi. Yönetim kurulumuz olarak şehrimize her alanda olduğu gibi spora olan güçlü desteklerinden dolayı Milletvekili Abdulkadir Akgül’e şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret hakkında kulüp tarafından yapılan açıklamada ise, “Yönetim kurulu olarak, bu sıcak ve verimli görüşmenin Bozokspor’un geleceği için önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyor; Sayın Milletvekilimiz Abdulkadir Akgül’e kulübümüze ve şehrimize gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikte, Bozokspor’u daha iyi yarınlara taşıma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” denildi.