Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanan karşılaşmadan galip çıkan isim Bozokspor oldu. Bozokspor ligin 8’inci haftasında 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı.

Bozokspor’da golleri; 67’inci dakikada Mert Çayir, 89’uncu dakikada Mustafa Yıldırım, 90+4’üncü dakikada ise Tahir Babaoğlu atan isimler oldu.

Maçtan Dakikalar

19’uncu dakikada Caner Koca’nın sakatlanmasıyla oyuna Yusuf İnci dahil oldu.

55’inci dakikada Emre Fırtına’nın yerine oyuna Mustafa Yıldırım, Ahmet Uzun’un yerine ise Mert Çayir girdi.

67’inci dakikada Adnan Aktaş’ın asistini değerlendiren isim 55’inci dakikada oyuna giren Mert Çayir oldu. Çayir, Bozokspor’un il golünü ağlara gönderdi, skor 1-0.

71’inci dakikada İlhan Topatar’ın yerine oyuna Ali Burak Atmaca, Ege Vatansever’in yerine Gökdeniz Karahan oyuna dahil oldu.

81’inci dakikada Nevzat Bilen’in yerine oyuna Mustafa Özbay dahil oldu.

83’üncü dakikada Ali Alperen Çelik’in yerine oyuna Yasin Bolat girdi.

89’uncu dakikada Mustafa Yıldırım Bozokspor’un ikinci golünü attı. Mustafa Özbay’ın asistini değerlendiren Mustafa Yıldırım skoru 2-0 yaptı.

90+4’üncü dakikada Mert Çayir’in asistini ağlara gönderen isim Tahir Babaoğlu oldu. Skor 3-0.

İlk 11 ve Yedekler

Yozgat Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Mücahit Çıra, Caner Koca, Emre Tosun, Adnan Aktaş, Oktay Gürdal, Ömer Gündüz, Nevzat Bilen, Furkan Çolak, Ahmet Uzun, Emre Fırtına, Tahir Babaoğlu.

Bozokspor’un yedekleri şu şekilde: Eren Karataş, Mert Çayir, Metin Emre Karaal, Mustafa Yıldırım, Mustafa Özbay, Eren Büyükkaya, Yusuf İnci, Abdullah Kaygısız, Baraa Kaya, Mehmet Eren Torun.

Pazarspor’un ilk 11’i şu şekilde: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Bekir Mustafa Meral, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Ege Vatansever, İlhan Topatar, Ali Alperen Çelik, Abdurrahman Emek, Onur Civelek.

Pazarspor’un yedekleri şu şekilde: Ali Burak Atmaca, Gökdeniz Karahan, Gökmen Aydoğdu, Yasin Polat, Şükrü Göksu Öner, Serhat Hazır, Dursun Miraç Vural, Enes Tonyalı, Yiğit Emre Çalışkan, Mehmet Can Davarcıoğlu.

Orta hakem Süleyman Soyutürk, yardımcı hakemler Mertcan Tezcan ve Arsahan Işık, 4’üncü hakem Berkay Gümüşsoy olarak görev aldı.