Yeni sezon ve Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesi çalışmalarını Bozokspor Tesislerinde tamamlayan kırmızı siyahlı ekip verdiği 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Afyon Kampında devam edecekler.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Yeni sezon öncesi transfer sürecini başarı ile tamamlayan Bozokspor Tesisleri'nde yaptığı çalışmalar sonrası Afyon Kampı'nda çalışmalarına devam edecek.

Kırmızı siyahlı ekip Afyon'da taktik ve teknik çalışmalar, kondisyon yüklemesinin yanı sıra bir çok takımla hazırlık maçları oynayarak yeni sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesi yoğun bir çalışma temposuna girecek. 12 gün sürecek Afyon kampı sonrası şehrimize dönecek BozoksporTeknik Direktör Can Güven yönetiminde son çalışmalarını tesislerde yapacak.

KEYİFLER YERİNDE

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Bozoksporantrenmanlarda futbolcuların neşeli olması dikkatleri çekiyor. Teknik Direktör Can Güven yönetiminde yoğun tempoda çalışmalar yapılmasına rağmen futbolcular durumdan hayli memnun. Afyon'da yapılacak kamp öncesi Cuma gününe kadar izinli olacak temsilcimiz, tesislerde toplanarak 12 günlük Afyon Kampı için yola çıkacak. Alpaslan Demir