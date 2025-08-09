Yozgat Bozokspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri kampında, teknik direktör Hakan Hayati Karaca yönetiminde devam ediyor.

Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz, yaptığı açıklamada, yeni sezonda Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirtti.

“Transferlerimiz Kaliteli İsimlerden Oluşuyor”

Akyüz, hem transfer çalışmalarını hem de antrenman programını titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak, “Yoğun ve yorucu bir süreç geçiriyoruz. Tüm uğraşımız hata yapmadan, doğru hamlelerle gerekli mevkilere uygun isimlerin transferlerini gerçekleştirmek. Şu ana kadar yaptığımız transferler, birçok kulübün listesinde yer alan kaliteli oyunculardan oluşuyor. Kadromuzu güçlendirmek adına transferlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Şehir Olarak Kenetleneceğiz”

Yeni sezonda şehrin ismini şampiyon yapmak için mücadele edeceklerini dile getiren Akyüz, şunları kaydetti: “Bunu tüm şehir omuz omuza vererek başaracağız. Bu sezon Yozgat halkı futbolda istediği heyecanı, özlediği takımı sahada izleyecek. Tek isteğimiz, biz bu şehrin takımına nasıl sahip çıkıyorsak, şehir de bu takıma sahip çıksın.”