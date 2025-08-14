Yozgat Bozokspor, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında genç futbolcu Ahmet Uzun’u kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer döneminin 9. hamlesi olarak 2002 doğumlu futbolcu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK formasıyla şampiyonluk yaşayan Uzun’un, son olarak Ankara Keçiörengücü’nde mücadele ettiği bildirildi.

Açıklamada, “Ahmet Uzun’u ailemize hoş geldin diyor, Yozgat Bozokspor forması altında başarılar diliyoruz” ifadesine yer verildi.