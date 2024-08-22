Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek Yozgat Belediyesi Bozokspor, sabah saatlerinde 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıklamıştı. Yeni transer haberini duyuran Bozokspor 4 futbolcu daha ile sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör İlhan Özbay’ın hazırladığı rapor doğrultusunda Bozokspor yönetimi Atalay Yıldırım, Ertuğrul Eramil, Ogün Er ve Mehmet Akif Önal'ı renklerine bağladı.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz yaptığı açıklamada, “Yozgat Bozokspor ailesi olarak takımımıza genç ve yetenekli oyuncular almaya devam ediyoruz. Birbirinden değerli oyuncularımıza Yozgat Bozokspor'a hoş geldin diyor, Kırmızı-siyahlı forma altında birlikte güzel başarılara” ifadelerini kullandı.