Tahir Babaoğlu Son Durumu

Artvin hopaspor maçı öncesinde Bozokspor’da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tahir Babaoğlu ve Emre Tosun’un durumunu Bozok spor taraftarı merak ediyor. Artvin Hopa Maçına çıkacak mı son gelişmeleri açıklıyoruz. Tahir Babaoğlu’nun durumu netlik kazandı. Zonguldakspor karşılaşmasında burnuna aldığı darbe sonucu oyundan çıkan ve ameliyat olan oyuncumuzun bugün takıma katılması bekleniyor.

Emre Tosun Sakatlığı Ne Durumda?

Bozokspor – Zonguldakspor maçında sakatlanan Emre Tosun için rapor verildi. Teknik heyet Artvin Hopa maçında karar verecek. Teknik ekibin kararı doğrultusunda oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak.

Sarı Kart Cezalı Durumda Oyuncumuz Var mı?

Ömer Gündüz 6 numaralı oyuncumuz Maçlarda gördüğü kartlardan dolayı, bir sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Kart sınırında, olan genç yeteneğimizin üç sarı kartı bulunuyor. Hopa maçında kart görmesi halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek.