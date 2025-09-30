Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca’nın gözetiminde yapılan antrenmanlarda takımın kondisyonu artırılırken, taktiksel çalışmalar ve oyun planları üzerinde yoğunlaşılıyor. Oyuncuların hem bireysel performansları hem de takım uyumu test ediliyor.

Bozokspor Kulüp yetkilileri, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti. Yetkililer, takımın sahaya güçlü bir kadroyla çıkacağı belirtilirken, taraftarlardan maçta takıma destek vermeleri istendi.

Teknik ekip ve oyuncuların moral ve motivasyonunun yüksek olduğu bildirildi. Takımın önceki maçlardaki performansı göz önünde bulundurularak, eksiklerin giderilmesi ve stratejilerin güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.