Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Ligde mücadele verecek Yozgat Bozokspor’un logosu değişti.

Yozgatk Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, “Yeni logomuzla birlikte yeni bir dönem başlıyor” dedi.

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada, “Beklenen an geldi. Bozokspor'umuzun yeni logosu tüm görkemiyle karşımızda. Bu muhteşem tasarım, bizleri daha da ateşleyecek ve sahalarda büyük başarılara ulaşmamıza ilham verecek. Yeni logomuzla birlikte yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.