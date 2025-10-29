Bozokspor’da Cumhuriyet Coşkusu Yaşanıyor

Bozokspor oyuncuları, antrenmandan Cumhuriyetin 102 yılı kutlamasına destek oldu. Bozoksporlu oyuncular Türk bayrağı açarak desteğini tüm Türkiye ile paylaştı.

Bozokspor Başkanı Alparslan Akyüz Paylaştı

Bozokspor Başkanı Alparslan Akyüz Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. Yılı için bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadeleri kullandı; ”İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!”.