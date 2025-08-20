Babaoğlu Bozokspor’da

Yozgat Bozokspor, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen deneyimli futbolcu Mustafa Tahir Babaoğlu, kırmızı-siyahlı takıma transfer edildi. Bu transferle Bozokspor, yeni sezon için 10. oyuncu imzasını attırmış oldu.

Yozgat Bozokspor Kulübü Başkanı Alparslan Akyüze, transferle ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Mustafa Tahir Babaoğlu, sahadaki çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkı sağlayacaktır.

Yeni sezon öncesinde hedeflerimiz büyük. Yozgat halkına yakışır, mücadeleci ve başarı odaklı bir takım kurma gayretindeyiz. Babaoğlu’nun da bu yolda bize güç vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyor, Yozgat Bozokspor forması altında üstün başarılar diliyoruz.”