Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Geçgel ve Zonex Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurt’a Yozgat Bozokspor Kulübü adına teşekkür etti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu önemli yardımın kulübümüzle buluşmasına vesile olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin kıymetli Genel Başkan Yardımcısı Boğazlıyanlı hemşehrimiz Feti Yıldız ve Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Ankaralı hemşehrimiz Selim Kurt’a Yozgat’tan selam ve şükranlarımızı iletiyoruz. Yozgat temsilcisi Yozgat Bozokspor’a 3. Lig'de başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.