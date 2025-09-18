Ligin İkinci Haftasında Ne Oldu?

Ligin ikinci haftasında Karadeniz Ereğli ile karşılaşan Bozokspor rakibine 2-1 mağlup oldu. Umutlarını Üçüncü Haftaya taşıyan temsilcimiz Zonguldakspor Futbol Kulübü maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Rakip Zonguldakspor Futbol Kulübü

Ligin Üçüncü haftasında kırmızı- siyahlı temsilcimiz, 21 Eylül Pazar günü saat 14.00’da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumun da Zonguldakspor Futbol Kulübü karşılaşacak. Bu önemli maç ise Sıfır TV’de canlı olarak yayınlanacak.