Ligin İkinci Haftasında Ne Oldu?

Ligin ikinci haftasında Karadeniz Ereğli ile karşılaşan Bozokspor rakibine 2-1 mağlup oldu. Umutlarını Üçüncü Haftaya taşıyan temsilcimiz Zonguldakspor Futbol Kulübü maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Bozokspor 3

Rakip Zonguldakspor Futbol Kulübü

Ligin Üçüncü haftasında kırmızı- siyahlı temsilcimiz, 21 Eylül Pazar günü saat 14.00’da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumun da Zonguldakspor Futbol Kulübü karşılaşacak. Bu önemli maç ise Sıfır TV’de canlı olarak yayınlanacak.

Yozgat’a yakın konumdaki şehrin, Stadyum açılışı yapıldı!
Yozgat’a yakın konumdaki şehrin, Stadyum açılışı yapıldı!
İçeriği Görüntüle

Bozokspor 12

Muhabir: Mehmet Salih Yüce