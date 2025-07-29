Yozgat’ın büyük bir taraftar potansiyeline sahip olduğunu belirten liderler, bu potansiyelin Türkiye genelinde bilindiğine dikkat çekerek, taraftar gücünü yeniden ortaya çıkarmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ettiler.

“Birlikte Çok Güçlüyüz”

Yerköy’den gelen destek mesajlarının kendilerini memnun ettiğini belirten tribün liderleri, “Yıllarca yan yana tribünde olduğumuz Yerköy tayfanın bu açıklaması, şehrin yeni sezonda nasıl güçlü bir tribün yapısına kavuşacağının göstergesi. Her zaman yanımızda yerleri hazır” açıklamasında bulundular.

Ankara’daki taraftar temsilcileriyle de temas halinde olduklarını belirten Çaykın ve Ekici, yeni sezonda daha güçlü bir ses oluşturmak adına çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Şehir stadyumundaki çalışmaların hızlandığını söyleyen liderler, “Biz şehir stadyumunda maç izlemeye hasret kaldık. Yeni sezonun ilk haftalarında bu hasret bitecek. İlçelerimizden ve çevre illerden gelen taraftarlarımızla birlikte stadyumu doldurup eski günleri tekrar yaşayacağız” ifadelerini kullandılar.

“Yine Koreografiyle Ses Getireceğiz”

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaklarını vurgulayan tribün liderleri, takıma ve şehre destek olmak adına hazırlıkların sürdüğünü belirtti. “Tüm plan ve programımız hazır. Şehrin ve takımın marka değerini artırmak için üstlendiğimiz misyonun farkındayız. 90’lı yıllarda nasıl şehir bayraklarla donatıldıysa, yine aynı şekilde olacak. Ulusal basında ses getiren koreografilerimiz bu yıl da yerini alacak. Hatta daha fazlasını yapacağız. Yeter ki şehrimiz bu takıma destek versin” şeklinde konuştular.

Yozgatspor’un Karadeniz grubunda geçmişte yaşadığı şampiyonluğa da değinen Çaykın ve Ekici, “Şimdi bunu tekrar yaşama zamanı. Şimdi Yozgatspor taraftarlarının bir olma zamanı” diyerek birlik çağrısını yinelediler.