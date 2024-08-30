Yozgat Bozokspor Teknik Direktörü İlhan Özbay’ın oğlu Mustafa Özbay, U18 Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Genç oyuncu Özbay süper lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyerek futbol kariyerine devam ediyor.

Yıllarca Süper Ligde forma giyen Yozgat’ı gururlandıran İlhan Özbay’ın oğlu Mustafa Özbay babasının izinden giderek Yozgat’ın hem adını duyuruyor hem de başarısına başarı ekleyerek ilerliyor.

Genç yaşına rağmen gösterdiği üstün performans ve azmi ile geleceğin yıldızlarından biri olma yolunda ilerleyen Mustafa Özbay'a milli forma altında ve kariyerinin devamında Yozgatlı vatandaşlar başarı diledi.