Bozokspor Pazar günü oynanan karşılaşmada 3-0 galibiyetle ayrılması, Yozgatlı taraftarları sevince boğdu. Bu sevince Bozokspor teknik direktörü Sinan Yücer de ortak oldu. Sosyal Medya’dan yaptığı açıklama, Yozgatlı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

“Memleketime Hizmet Etmekten Gurur Duyuyorum”

Bozokspor Teknik direktörü Pazarspor maçından sonra sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Yücer, ”3 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz. Bizim için bu, ilk maç adına güzel bir başlangıç oldu. Oyunun ilk devresinde istediklerimizi sahaya tam anlamıyla yansıtamadık; ancak ikinci devrede çok daha istekli ve üretken bir oyun ortaya koyduk. Bu da bize galibiyeti getirdi. Ben ve oyuncularım birbirimizi tanıyıp anladıkça çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Bizi maç boyunca destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Memleketimin takımına hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum”.