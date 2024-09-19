Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Yozgat’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Bozokspor, yeni yönetimiyle birlikte yoluna devam ediyor.

"YOZGAT’IN HAMİSİNDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Yeni, genç ve dinamik yönetimiyle Yozgat kamuoyunun desteğini arkasına alan ve bazı iş insanlarının destek verdiği Bozokspor’un coşkulu taraftarları, Yozgat’ın hamisi olarak tanınan ve yaptığı hayır işleri ve yardımlarla Yozgat’a destek olan iş insanı Bilal Şahin’den takımlarına destek beklediklerini söylediler.

Bozokspor taraftarları, yıllardır eğitimden sağlığa, teknolojiden din hizmetlerine kadar her alanında hem maddi hem de manevi yardımlarda Yozgatlının gönlüne taht kuran ve “Yozgat’ın hamisi” olarak hemşehrilerine birçok noktada çeşitli destekler sağlayan hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in Bozokspor’a sahip çıkmasını beklediklerini ifade ettiler.

Taraftarlar, Yozgat’ın hamisi Bilal Şahin’in desteği ile Bozokspor’un daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını söylediler.

BİLAL ŞAHİN HAYIR İŞLERİ İLE TANINIYOR

Yaptığı hayır hizmetlerini temelinden açılışına kadar titizlikle takip etmesiyle bilinen hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in memleketine yaptığı hayır işlerinden bazıları şöyle:

Bilal Şahin Camii, Naciye Afet Şahin Kız Hafız Kur'an Kursu, Bilal Şahin Erkek Hafız Kur'an Kursu, Müftülük Binası ve lojmanlarından oluşan Bilal Şahin Külliyesi’ni yaptırmıştır. Külliyeyi oluşturan bu tesisler Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim edilmiştir. Şahin Tepesi Sosyal Tesislerini, Bilal Şahin Mahallesi’nde Gençlik Merkezi ve Nikâh Salonu’nu yaptırıp Yozgat Belediyesi’ne devretmiştir.

Gedikhasan Kasabası’nda Kutbu Cihan Mehmet Şakir Efendi Türbesi, Kur'an Kursları, Medrese ve Camisi’nden oluşan büyük bir külliye yaptırıp Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretmiştir. Gedikhasan’da Kur'an Kursu, çeşmeler, köprüler ve kilitli taş yolları yaptırıp hizmete sunmuştur. Ayrıca Gedikhasan İlköğretim Okulu’nu da yeniden yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmiştir. Yaptığı hizmetlerin devamlılığının takipçisi olan Bilal Şahin, her yıl kendi yaptırdığı okul ve Kur'an Kurslarındaki öğrenci ve hafızları başarılarına göre ödüllendirmiştir.

Yozgat’ın eğitimine ve kalkınmasına büyük önem veren Bilal Şahin Yozgat Bozok Üniversitesi’ni de geliştirmek adına tüm imkânlarını seferber etmiştir. 2012’de Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi binasını ve Uygulama Camii’ni inşa ettirip Üniversite’ye devretmiştir. 2020’de Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Batı Kampüsü giriş kapısını inşa ettirmiş, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde iki bilgisayar laboratuvarını, Ek binada 13 derslik ile iki öğretim üyesi odasının tefrişatını, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nin çevre düzenlemesini yaptırmış ve Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Bilal Şahin Diyaliz Merkezi’ni kurdurmuştur. 2021’de ise Bilal Şahin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi binasını ve Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Ek Binası’nda yer alan Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nin tefrişatını yaptırarak Üniversite’ye devretmiştir.