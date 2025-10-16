Bozokspor’un tutkulu taraftar topluluğu Grup Meydan Taraftar Grubu, hafta sonu oynanacak Amasya deplasmanı öncesi takımlarına destek çağrısında bulundu.

“Şehirden son çıkan ışıkları kapatsın!” ifadeleriyle yapılan paylaşımda, taraftarlar pazar günü Amasya’ya çıkarma yapacaklarını duyurdu.

Grup Meydan tarafından yapılan açıklamada, Bozokspor’a olan bağlılık ve inanç vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Biz gidiyoruz… çünkü bu sevda yolda bırakmaz! Yozgat’ın yüreğiyle, Bozok’un inancıyla çıkıyoruz yola. Bu formanın hakkı, bu şehrin onuru için oradayız! Her adımda, her tezahüratta bir tarih taşıyoruz.”

Taraftar grubunun açıklaması, “Biz Bozoksporuz! Korkusuz, inançlı, yürekten bağlı! Bir şehir, bir dava, bir tutku!” sözleriyle son buldu.

Bozokspor taraftarlarının, takımlarını desteklemek amacıyla Amasya deplasmanında tribünlerde yerini alması bekleniyor.