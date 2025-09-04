Bozokspor taraftarlarından Rezag Sabah, takımını desteklemek için gittiği Kırşehir’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sabah için Çapanoğlu Büyük Cami’nde cenaze namazı kılındıktan sonra Çatak Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine Bozokspor Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz, Bozokspor Teknik Direktörü Hakan Karaca, Bozokspor futbolcuları, Grup Meydan Taraftar Başkanı Hasan Caygın, Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İleri gazetesi olarak Rezag Sabah’a Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz.
Muhabir: Alpaslan Demir