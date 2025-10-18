Taraftar grubu, takımlarına 90 dakika boyunca destek vermek için yola çıkmaya hazırlanıyor.

Haftalardır Amasya maçına odaklandıklarını belirten Grup Meydan üyeleri, yaptıkları açıklamada, “Organizasyonlarımızı yaptık, otobüslerimizi hazırladık, biletlerimizi aldık, sesimizi ısıttık. Biz tribün görevimizi fazlasıyla yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Taraftar grubu, futbolculara da seslenerek, “Artık söz sizde futbolcu kardeşlerimiz! Bu şehir inandı, bu taraftar kenetlendi, bu formaya sevdalı binlerce yürek yola çıktı. 90 dakika savaşın, 3 puanı alın, galibiyet serimizi sürdürelim” çağrısında bulundu.

Grup Meydan açıklamasında, takımlarına olan inançlarının tam olduğunu vurgulayarak, “Biz her zamanki yerimizdeyiz; tüm Yozgat omuz omuza, yürek yüreğe! Siz sahada savaşın, biz sesimizle yanınızda olacağız” mesajını paylaştı.

Yozgat Bozokspor’un, Amasya deplasmanında alacağı sonucun ligdeki üst sıralar için büyük önem taşıdığı belirtilirken, kırmızı-siyahlı taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.