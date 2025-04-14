Bozokspor taraftarları, karşılaşma öncesinde şehir genelinde büyük bir kenetlenme yaşandığını vurgulayarak, “Bu hafta çok inandık ve tüm şehri inandırmak istedik. Otobüsler yetmedi, yollar doldu taştı. Bir futbol takımının arkasında nasıl durulacağını herkese göstermeye çalıştık” ifadelerine yer verdi.

“PARTİLER ÜSTÜ DESTEK ÖRNEĞİ SERGİLENDİ”

Taraftar grubu tarafından yapılan açıklamada, başlatılan destek kampanyasına siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm kesimlerin sahip çıktığı belirtilerek, “Tüm siyasiler, şehir bizim takım bizim diyerek desteğini gösterdi. Protokol tribünü dahi yetersiz kaldı. Bürokratlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler stadyumda yerlerini aldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” denildi.

“AKYÜZ’E ÖZEL TEŞEKKÜR”

Taraftar grubu ayrıca, sezon başında kümede kalmayı hedefleyen takımı Play-Off hattına taşıyan kulüp başkanı Alparslan Akyüz'e da teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, “Bir şehre futbol heyecanını yeniden yaşatan, maç sonrası tribünlere gelip 'Ne olursa olsun, sonuna kadar savaşacağız' diyerek taraftarıyla bütünleşen Alparslan Başkan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“YOZGAT FUTBOL ŞEHRİ”

Taraftar grubu açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bizim heyecanımız bitmedi, bitmeyecek. Yozgat bir futbol şehri ve bu şehrin insanı takımını seviyor. Bu hafta sesimizi büyük bir çığlığa dönüştüren Büyük Yozgat şehrine bin teşekkür.”